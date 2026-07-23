У російському Підмосков’ї в районі Звенигорода впав військовий літак Су-57. Винищувач впав у полі, після чого вибухнув.

Про це повідомляють Telegram-канали Astra та Shot.

Військовий літак Су-57 розбився у Підмосков’ї

Як повідомили місцеві жителі, у Підмосков’ї в районі Звенигорода впав військовий літак.

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– Літак впав, парашут летів недалеко. Все на наших очах практично. Катапультувався точно, наскільки вцілів, не знаю, – розповіли очевидці, які побачили авіакатастрофу російського винищувача.

Місцеві жителі стверджують, що спочатку пілот катапультувався, а потім літак вибухнув.

За інформацією пабліків, винищувач впав в Одинцовському районі під час виконання тренувального польоту.

Нещодавно стало відомо, що український винищувач F-16 вперше збив російський літак у повітряному бою, підтвердив очільник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн заявив під час слухань у комітеті Сенату США з асигнувань.

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