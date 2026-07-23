Російський винищувач Су-57 розбився в Підмосков’ї
- У російському Підмосков'ї в районі Звенигорода під час тренувального польоту розбився та вибухнув винищувач Су-57.
- За словами місцевих очевидців, пілот встиг катапультуватися перед падінням літака у полі.
У російському Підмосков’ї в районі Звенигорода впав військовий літак Су-57. Винищувач впав у полі, після чого вибухнув.
Про це повідомляють Telegram-канали Astra та Shot.
Військовий літак Су-57 розбився у Підмосков’ї
Як повідомили місцеві жителі, у Підмосков’ї в районі Звенигорода впав військовий літак.
– Літак впав, парашут летів недалеко. Все на наших очах практично. Катапультувався точно, наскільки вцілів, не знаю, – розповіли очевидці, які побачили авіакатастрофу російського винищувача.
Місцеві жителі стверджують, що спочатку пілот катапультувався, а потім літак вибухнув.
За інформацією пабліків, винищувач впав в Одинцовському районі під час виконання тренувального польоту.
Нещодавно стало відомо, що український винищувач F-16 вперше збив російський літак у повітряному бою, підтвердив очільник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн заявив під час слухань у комітеті Сенату США з асигнувань.