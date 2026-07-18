Враг ударил КАБами по Запорожью: есть разрушения, среди раненых – дети
В субботу, 18 июля, российские оккупанты совершили атаку на Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате удара есть значительные разрушения и раненые.
О деталях проинформировали начальник Запорожской ОВА Иван Федоров и ГСЧС Украины.
Атака на Запорожье сегодня, 18 июля: последствия
По словам Федорова, во время атаки на Запорожье российские управляемые авиабомбы ударили по частному сектору города. В результате удара разрушены и повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
Согласно последним данным, ранения получили пять человек, в том числе двое детей: 14-летний мальчик и 17-летняя девушка.
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте удара работают экстренные службы города.
Как известно, враг постоянно обстреливает город Запорожье и область, применяя разные виды вооружения.
Так, 18 июля враг нанес двойной удар дронами по локомотиву и пассажирским вагонам поезда в Запорожской области. К счастью, всех пассажиров и работников удалось своевременно эвакуировать в безопасное место.
16 июля российские войска ударили по Запорожью тремя управляемыми авиационными бомбами, в результате чего погибли люди.
В июне в Главном управлении разведки Минобороны Украины предупреждали, что войска РФ получили приказ усилить удары по гражданским объектам Запорожья.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 606-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.