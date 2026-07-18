В субботу, 18 июля, российские оккупанты совершили атаку на Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате удара есть значительные разрушения и раненые.

О деталях проинформировали начальник Запорожской ОВА Иван Федоров и ГСЧС Украины.

Атака на Запорожье сегодня, 18 июля: последствия

По словам Федорова, во время атаки на Запорожье российские управляемые авиабомбы ударили по частному сектору города. В результате удара разрушены и повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

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Согласно последним данным, ранения получили пять человек, в том числе двое детей: 14-летний мальчик и 17-летняя девушка.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте удара работают экстренные службы города.

Как известно, враг постоянно обстреливает город Запорожье и область, применяя разные виды вооружения.

Так, 18 июля враг нанес двойной удар дронами по локомотиву и пассажирским вагонам поезда в Запорожской области. К счастью, всех пассажиров и работников удалось своевременно эвакуировать в безопасное место.

16 июля российские войска ударили по Запорожью тремя управляемыми авиационными бомбами, в результате чего погибли люди.

В июне в Главном управлении разведки Минобороны Украины предупреждали, что войска РФ получили приказ усилить удары по гражданским объектам Запорожья.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 606-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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