Куртка с гранатами: возле ресторана в Киеве нашли боеприпасы
- В Днепровском районе Киева возле ресторана нашли куртку, внутри которой были боеприпасы.
- Полиция сообщила, что в вещах обнаружили два корпуса гранат и запал, которые изъяли взрывотехники.
- Правоохранители устанавливают, кто оставил опасные предметы возле заведения питания и откуда они появились.
В Днепровском районе Киева возле одного из ресторанов обнаружили боеприпасы.
В Киеве возле ресторана нашли боеприпасы
Как сообщает полиция Киева, информация об опасной находке поступила в полицию около 13:00. На перилах лестницы, ведущей в заведение питания, лежала куртка. Внутри правоохранители обнаружили два корпуса гранат и запал.
— На перилах лестницы, ведущих в одно из заведений питания в Днепровском районе столицы, обнаружили куртку, внутри которой находились два корпуса гранат и запал, — говорится в сообщении.
На место прибыла следственно-оперативная группа районного управления полиции и взрывотехники. Опасные предметы изъяли.
В настоящее время правоохранители устанавливают происхождение боеприпасов и лицо, которое их оставило. Также решается вопрос о правовой квалификации происшествия. Следственные действия продолжаются.
К слову, несколько дней назад полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу в супермаркете в Оболонском районе Киева.
Правоохранители установили, что 35-летний киевлянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в магазин и начал провоцировать конфликт с работниками.
Во время этого мужчина достал пневматический пистолет и произвел выстрел в сторону охранника.