В Днепровском районе Киева возле одного из ресторанов обнаружили боеприпасы.

В Киеве возле ресторана нашли боеприпасы

Как сообщает полиция Киева, информация об опасной находке поступила в полицию около 13:00. На перилах лестницы, ведущей в заведение питания, лежала куртка. Внутри правоохранители обнаружили два корпуса гранат и запал.

— На перилах лестницы, ведущих в одно из заведений питания в Днепровском районе столицы, обнаружили куртку, внутри которой находились два корпуса гранат и запал, — говорится в сообщении.

На место прибыла следственно-оперативная группа районного управления полиции и взрывотехники. Опасные предметы изъяли.

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В настоящее время правоохранители устанавливают происхождение боеприпасов и лицо, которое их оставило. Также решается вопрос о правовой квалификации происшествия. Следственные действия продолжаются.

К слову, несколько дней назад полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу в супермаркете в Оболонском районе Киева.

Правоохранители установили, что 35-летний киевлянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в магазин и начал провоцировать конфликт с работниками.

Во время этого мужчина достал пневматический пистолет и произвел выстрел в сторону охранника.

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