У Дніпровському районі Києва біля одного з ресторанів знайшли боєприпаси.

У Києві біля ресторану знайшли боєприпаси

Як повідомляє поліція Києва, інформація про небезпечну знахідку надійшло до поліції близько 13:00. На перилах сходів, що ведуть до закладу харчування, лежала куртка. Усередині правоохоронці виявили два корпуси гранат і запал.

– На перилах східців, що ведуть до одного із закладів харчування у Дніпровському районі столиці, виявили куртку, всередині якої знаходилися два корпуси гранат та запал, – йдеться у повідомленні.

На місце прибули слідчо-оперативна група районного управління поліції та вибухотехніки. Небезпечні предмети вилучили.

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Наразі правоохоронці встановлюють походження боєприпасів та особу, яка їх залишила. Також вирішується питання щодо правової кваліфікації події. Слідчі дії тривають.

До речі, декілька днів тому поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в супермаркеті в Оболонському районі Києва.

Правоохоронці встановили, що 35-річний киянин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зайшов до магазину та почав провокувати конфлікт із працівниками.

Під час сварки чоловік дістав пневматичний пістолет і здійснив постріл у бік охоронця.

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