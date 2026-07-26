Вранці 26 липня російські війська завдали удару по Кривому Рогу, внаслідок чого виникла масштабна пожежа в будівельному гіпермаркеті Епіцентр.

Про це повідомили голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та Українська рада торгових центрів.

Удар по Епіцентру в Кривому Розі 26 липня

За словами Миколи Лукашука, під удар потрапив єдиний Епіцентр у Кривому Розі. Над будівлею після влучання піднявся густий стовп чорного диму, а пожежа охопила значну площу торговельного комплексу. Дані про постраждалих уточнюються.

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Голова облради наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення це вже третій гіпермаркет мережі Епіцентр на Дніпропетровщині, який був знищений або серйозно пошкоджений російськими ударами.

Раніше російські війська знищили гіпермаркет у Нікополі, де пожежа охопила понад 4 тис. кв. м. Ще один об’єкт мережі був повністю зруйнований ракетним ударом у Кам’янському — тоді вогонь знищив понад 11 тис. кв. м торговельних площ.

Криворізький гіпермаркет працював майже 19 років — із грудня 2007 року. Підприємство забезпечувало роботою близько 400 людей та було одним із великих платників податків до місцевого й обласного бюджетів.

У своєму зверненні Лукашук наголосив, що будівельний гіпермаркет не є військовим об’єктом і не має жодного стосунку до оборонного виробництва.

— У будівельному гіпермаркеті немає військового виробництва. Там каси, фарба, плитка, шпалери й люди, які приїхали у вихідний купити щось для дому. Саме з цим Росія сьогодні “воює” у Кривому Розі, — зазначив він.

За даними Української ради торгових центрів, в ніч на 20 липня російські дрони атакували ще один торговельний центр мережі — у Сумах. На щастя, минулося без загиблих.

За даними Української ради торгових центрів, після удару по Кривому Рогу кількість повністю знищених російськими атаками торговельних центрів мережі Епіцентр сягнула десяти. Ще один об’єкт залишається на тимчасово окупованій території України, а щонайменше 14 гіпермаркетів компанії зазнали пошкоджень унаслідок бойових дій.

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