Мощное землетрясение в Японии: есть разрушения и десятки пострадавших
- На японском острове Кюсю произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1, в результате которого по меньшей мере 50 человек получили ранения, а десятки тысяч домов остались без света.
- Стихия повлекла за собой повреждение зданий и дорог, а также временную остановку транспортного сообщения.
В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла на острове Кюсю, в результате чего есть разрушения. Известно по меньшей мере о 50 пострадавших.
Об этом сообщают Reuters и Associated Press.
Землетрясение в Японии: какие последствия
Геологическая служба США сообщила, что магнитуда землетрясения составила 7,1 балла.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи заявила, что ее правительство создало целевую группу для сбора информации, оценки возможных убытков и подготовки к спасательным операциям.
Позже Такаичи сообщила, что поступили сообщения о ряде пострадавших, повреждении дорог, мостов и зданий, а также об отключении электроэнергии и пожаре.
В частности, около 40 тыс. домов остались без электроснабжения в результате землетрясения.
Кроме этого, на станции Яцусиро поезд сошел с рельсов и упал на бок. А в замке Кумамото повреждены каменные стены.
Священник синтоистского храма в соседнем городе Машики Йодзо Кай рассказал, что упали несколько каменных фонарей.
– Это напомнило мне землетрясение в Кумамото (10 лет назад), и я испугался, – сказал чиновник городского совета Мифуне Хироки Симода, который видел, как черепица крыш соседних домов падала на землю.
Агентство по пожарной безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Японии заявило, что сообщений о повреждениях основных общественных объектов и инфраструктуры не поступало, хотя власти все еще оценивают масштабы ущерба.
Сотрудник по планированию мер по борьбе с землетрясениями и цунами JMA Шиндзи Кийомото сообщил, что землетрясение спровоцировало активную сейсмическую активность в этом районе. Он призвал жителей быть особенно осторожными в течение следующих двух-трех дней.
Японское управление ядерного регулирования заявило, что на трех соседних атомных электростанциях не обнаружено повреждений.
Движение скоростных поездов Синкансен и пригородных поездов на Кюсю приостановлено для проверки безопасности, а взлетно-посадочная полоса в аэропорту Асо Кумамото закрыта. Министерство обороны Японии заявило, что направило самолеты в район для оценки ситуации.
В 2016 году Кумамото пострадал от смертоносного землетрясения, в результате которого погибли более 50 человек, 1 800 получили ранения, а десятки тысяч домов были повреждены или разрушены.