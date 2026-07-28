В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла на острове Кюсю, в результате чего есть разрушения. Известно по меньшей мере о 50 пострадавших.

Об этом сообщают Reuters и Associated Press.

Землетрясение в Японии: какие последствия

Геологическая служба США сообщила, что магнитуда землетрясения составила 7,1 балла.

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Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи заявила, что ее правительство создало целевую группу для сбора информации, оценки возможных убытков и подготовки к спасательным операциям.

Позже Такаичи сообщила, что поступили сообщения о ряде пострадавших, повреждении дорог, мостов и зданий, а также об отключении электроэнергии и пожаре.

В частности, около 40 тыс. домов остались без электроснабжения в результате землетрясения.

Кроме этого, на станции Яцусиро поезд сошел с рельсов и упал на бок. А в замке Кумамото повреждены каменные стены.

Священник синтоистского храма в соседнем городе Машики Йодзо Кай рассказал, что упали несколько каменных фонарей.

– Это напомнило мне землетрясение в Кумамото (10 лет назад), и я испугался, – сказал чиновник городского совета Мифуне Хироки Симода, который видел, как черепица крыш соседних домов падала на землю.

Агентство по пожарной безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Японии заявило, что сообщений о повреждениях основных общественных объектов и инфраструктуры не поступало, хотя власти все еще оценивают масштабы ущерба.

Сотрудник по планированию мер по борьбе с землетрясениями и цунами JMA Шиндзи Кийомото сообщил, что землетрясение спровоцировало активную сейсмическую активность в этом районе. Он призвал жителей быть особенно осторожными в течение следующих двух-трех дней.

Японское управление ядерного регулирования заявило, что на трех соседних атомных электростанциях не обнаружено повреждений.

Движение скоростных поездов Синкансен и пригородных поездов на Кюсю приостановлено для проверки безопасности, а взлетно-посадочная полоса в аэропорту Асо Кумамото закрыта. Министерство обороны Японии заявило, что направило самолеты в район для оценки ситуации.

В 2016 году Кумамото пострадал от смертоносного землетрясения, в результате которого погибли более 50 человек, 1 800 получили ранения, а десятки тысяч домов были повреждены или разрушены.

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