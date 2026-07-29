Татьяна Забожко, выпускающий редактор
2 мин.
Взрывы в Глухове: дрон повредил многоэтажку, среди пострадавших — двое детей
Три человека пострадали в результате взрывов в Глухове сегодня, 29 июля.
Взрывы в Глухове сегодня: что известно
Взрывы в Глухове прогремели вечером 29 июля.
В то время запущенный россиянами беспилотник атаковал жилищный сектор города.
Сейчас смотрят
Вражеским ударом поврежден многоквартирный дом.
Во время взрывов в Глухове пострадали три человека, в частности двое несовершеннолетних.
10-летней девочке и взрослой женщине понадобилась госпитализация.
Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
Больше подробностей о взрывах в Глухове сегодня, 29 июля, еще выясняют.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 617-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.