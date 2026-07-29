Три человека пострадали в результате взрывов в Глухове сегодня, 29 июля.

Взрывы в Глухове сегодня: что известно

Взрывы в Глухове прогремели вечером 29 июля.

В то время запущенный россиянами беспилотник атаковал жилищный сектор города.

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Вражеским ударом поврежден многоквартирный дом.

Во время взрывов в Глухове пострадали три человека, в частности двое несовершеннолетних.

10-летней девочке и взрослой женщине понадобилась госпитализация.

Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Больше подробностей о взрывах в Глухове сегодня, 29 июля, еще выясняют.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 617-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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