Троє людей постраждали внаслідок вибухів у Глухові сьогодні, 29 липня.

Вибухи у Глухові сьогодні: що відомо

Вибухи у Глухові прогриміли ввечері 29 липня.

У той час запущений росіянами безпілотник атакував житловий сектор міста.

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Ворожим ударом пошкоджено багатоквартирний будинок.

Під час вибухів у Глухові постраждали троє людей, зокрема двоє неповнолітніх.

10-річній дівчинці та дорослій жінці знадобилася госпіталізація.

Наразі всім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Більше подробиць щодо вибухів у Глухові сьогодні, 29 липня, ще з’ясовують.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 617-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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