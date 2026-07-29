Тетяна Забожко, випускова редакторка
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Вибухи у Глухові: дрон пошкодив багатоповерхівку, серед постраждалих — двоє дітей
Троє людей постраждали внаслідок вибухів у Глухові сьогодні, 29 липня.
Вибухи у Глухові сьогодні: що відомо
Вибухи у Глухові прогриміли ввечері 29 липня.
У той час запущений росіянами безпілотник атакував житловий сектор міста.
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Ворожим ударом пошкоджено багатоквартирний будинок.
Під час вибухів у Глухові постраждали троє людей, зокрема двоє неповнолітніх.
10-річній дівчинці та дорослій жінці знадобилася госпіталізація.
Наразі всім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Більше подробиць щодо вибухів у Глухові сьогодні, 29 липня, ще з’ясовують.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 617-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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