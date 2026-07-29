Кабинет министров дополнительно направит 70 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на обустройство антидроновой защиты улиц и дорог в Сумах.

Кабмин выделит 70 млн грн на антидроновую защиту улиц и дорог в Сумах

Как сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, соответствующие работы должны быть завершены в кратчайшие сроки.

– С руководством Сумской ОВА и местными общинами обсудили вопросы установки дополнительных мобильных укрытий там, где это наиболее необходимо, – отметил глава правительства.

Напомним, что Сумы и приграничные общины области находятся под постоянными российскими атаками, которые в последнее время усилились.

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В конце июня Сумская ОВА сообщала, что с мая 2026 года российские войска по меньшей мере 69 раз атаковали Сумы FPV-дронами. В 48 случаях враг применял беспилотники, управляемые с помощью оптоволокна. В то же время, в течение 2025 года таких атак непосредственно на областной центр не фиксировали.

Из-за постоянных ударов в области усиливают систему противодействия беспилотникам, обустраивают защитные конструкции на дорогах и увеличивают количество укрытий.

Так, ранее сообщалось, что в Сумах вводится дополнительное звуковое оповещение через громкоговорители, которое будет предупреждать жителей о непосредственной угрозе ударов управляемыми авиабомбами.

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