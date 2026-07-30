Служба безпеки спільно з Нацполіцією затримала виконавців двох терактів, що сталися в Одесі 28 липня цього року.

Правоохоронці затримали трьох агентів РФ, які заклали саморобні вибухові пристрої під автомобілі українського військовослужбовця та цивільного мешканця.

Про це повідомляє СБУ.

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Теракти в Одесі 28 липня: затримано агентів РФ

– Виконавцями першого вибуху виявилися двоє студентів місцевого технікуму, які на замовлення росіян замінували автомобіль українського військовослужбовця, – йдеться у повідомленні.

Підозрювані встановили неподалік від автомобіля замасковану в коробці з-під соку відеокамеру з функцією віддаленого доступу для російської сторони.

За допомогою цього пристрою російські спецслужби відстежили момент наближення військового до автомобіля та дистанційно активували вибухівку.

Унаслідок вибуху потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження, його транспортний засіб зазнав значних пошкоджень.

Також правоохоронці по гарячих слідах затримали виконавця ще одного теракту, який стався того ж дня в Одесі.

Ним виявився місцевий рецидивіст, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за торгівлю наркотиками.

Зловмисник заклав саморобний вибуховий пристрій під автомобіль цивільного чоловіка, який підробляв таксистом.

За попередніми висновками експертизи, потужність вибухівки становила майже пів кілограма у тротиловому еквіваленті.

За матеріалами справи, російські спецслужби дистанційно привели вибуховий пристрій у дію під час руху автомобіля.

Унаслідок цього водій загинув на місці, пасажирка дістала тяжкі травми та була госпіталізована.

Правоохоронці встановили, що всіх фігурантів російські спецслужби завербували через Telegram-канали з пошуку “легких” заробітків.

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони та змінні SIM-картки з доказами співпраці з російською стороною.

Наразі двом підозрюваним слідчі СБУ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ще одному фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Усіх затриманих взято під варту.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області спільно з військовою контррозвідкою СБУ та Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, вранці 28 липня в Одесі вибухнув автомобіль, унаслідок чого постраждав його водій.

Інцидент стався близько 08:00 у дворі багатоповерхового будинку на вулиці Семена Палія. Про вибух правоохоронців повідомила дружина потерпілого.

49-річний військовослужбовець завів кросовер і почав рух, після чого автомобіль вибухнув. Водій дістав поранення. Медики оглянули його на місці події.

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