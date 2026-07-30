Во время взрывов в Радушном в Днепропетровской области российская ракета попала в дом многодетной семьи.

Об этом сообщили Новопольский сельский совет и председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Взрывы в Радушном 30 июля: что известно

По словам председателя Совета обороны Кривого Рога, российские войска нанесли удар баллистической ракетой Искандер-М по селу в пригороде Кривого Рога. Ракета попала в частный дом, где жила многодетная семья.

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По данным ГСЧС, в результате удара полностью разрушены два частных дома, еще пять повреждены. Возникло несколько пожаров, которые спасатели уже потушили.

По предварительным данным, погибли шесть человек, среди которых девочки 5 и 12 лет и четверо взрослых.

Еще восемь человек получили ранения. Среди пострадавших — мальчики 6 и 15 лет.

Известно, что под завалами дома могут находиться еще пять человек.

Сейчас продолжается аварийно-спасательная операция. Под завалами могут оставаться люди, поэтому число жертв может увеличиться.

Окончательные последствия взрывов в Радушном 30 июля пока устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 618-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ДСНС

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