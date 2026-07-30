Під час вибухів у Радушному на Дніпропетровщині російська ракета влучила у будинок багатодітної родини.

Про це повідомили Новопільська сільська рада та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Вибухи у Радушному 30 липня: що відомо

За словами голови Ради оборони Кривого Рогу, російські війська завдали удару балістичною ракетою Іскандер-М по селу у передмісті Кривого Рогу. Ракета влучила у приватний будинок, де проживала багатодітна родина.

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За даними ДСНС, ударом повністю зруйновано два приватні будинки, пошкоджено ще п’ять. Спалахнуло кілька пожеж, що рятувальники вже ліквідували.

За попередньою інформацією, загинули шестеро людей, серед яких дівчатка віком 5 та 12 років і четверо дорослих.

Ще вісім людей дістали поранення. Серед постраждалих — хлопчики 6 та 15 років.

Відомо, що під завалами будинку можуть перебувати ще п’ятеро людей.

Наразі аварійно-рятувальна операція триває. Під завалами можуть залишатися люди, тому кількість жертв може зрости.

Остаточні наслідки вибухів у Радушному 30 липня наразі встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 618-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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