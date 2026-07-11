Президент Владимир Зеленский сообщил, что получил доклады о ситуации в городе Вишневое после взрывов на складах боеприпасов и пожара, вызванного ударом российских ракет.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении в субботу, 11 июля.

Взрывы на складах оружия в Вишневом: доклад СБУ

По его словам, Служба безопасности и Офис генерального прокурора в рамках уголовного производства проверяют все обстоятельства трагедии.

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— Сегодня генерал-майор СБУ (Александр, — Ред.) Поклад доложил первые результаты: кто и на каких должностях в Укроборонпроме допустил, к сожалению, что склады с оружием находились в Вишневом, — отметил президент.

Он подчеркнул, что это произошло несмотря на прямой запрет, установленный как нормами закона, так и решением Ставки, которое было нарушено.

Конкретные должностные лица уже известны, и позиция государства заключается в том, что каждый из них должен быть привлечен к ответственности.

— Мы все понимаем, что такое время войны, и каждый руководитель должен осознавать, что от его решений или бездействия зависят жизни людей, — отметил глава государства.

По словам Зеленского, руководители двух государственных предприятий действовали вопреки закону, решению Ставки и должностным инструкциям.

Следствие проверяет деятельность заместителей руководителей, отвечавших за безопасность, а также действия других должностных лиц, которые также будут проанализированы.

Зеленский отметил, что СБУ совместно с другими правоохранительными органами должна проверить подобные предприятия, а каждый руководитель на своем уровне обязан гарантировать недопущение повторения подобных трагедий.

Президент добавил, что в Украине определены надлежащие места для хранения оружия и боеприпасов, которые должны располагаться вне жилых домов.

Зеленский также заявил, что восстановление разрушенного должно происходить быстрее — это касается не только Вишневого.

— Конечно, многое зависит от качества работы в громадах и работы в областях, но и на уровне правительства есть что исправить. В ближайшее время будут приняты решения, — подытожил он.

Напомним, в ночь на 6 июля после атаки РФ в Вишневом прогремела серия мощных взрывов.

По данным КОВА, в результате удара погибли девять человек. Ликвидацию последствий атаки спасатели проводили на 35 локациях.

Из-за российского удара в Вишневом были повреждены 280 жилых домов. Из них 253 — частные дома, еще 27 — многоквартирные дома.

9 июля Владимир Зеленский сообщил, что склад боеприпасов в Вишневом, где после массированного удара РФ вспыхнул пожар, принадлежал одному из предприятий Укроборонпрома.

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