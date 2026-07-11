Чиновники, разместившие склады с оружием в Вишневом, известны — Зеленский
- СБУ и Офис генпрокурора расследуют обстоятельства трагедии в Вишневом после взрывов на складах и пожара, вызванного ударом российских ракет.
- Генерал-майор СБУ Александр Поклад доложил первые результаты расследования.
- Установлены чиновники Укроборонпрома, допустившие размещение складов с оружием в Вишневом.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что получил доклады о ситуации в городе Вишневое после взрывов на складах боеприпасов и пожара, вызванного ударом российских ракет.
Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении в субботу, 11 июля.
Взрывы на складах оружия в Вишневом: доклад СБУ
По его словам, Служба безопасности и Офис генерального прокурора в рамках уголовного производства проверяют все обстоятельства трагедии.
— Сегодня генерал-майор СБУ (Александр, — Ред.) Поклад доложил первые результаты: кто и на каких должностях в Укроборонпроме допустил, к сожалению, что склады с оружием находились в Вишневом, — отметил президент.
Он подчеркнул, что это произошло несмотря на прямой запрет, установленный как нормами закона, так и решением Ставки, которое было нарушено.
Конкретные должностные лица уже известны, и позиция государства заключается в том, что каждый из них должен быть привлечен к ответственности.
— Мы все понимаем, что такое время войны, и каждый руководитель должен осознавать, что от его решений или бездействия зависят жизни людей, — отметил глава государства.
По словам Зеленского, руководители двух государственных предприятий действовали вопреки закону, решению Ставки и должностным инструкциям.
Следствие проверяет деятельность заместителей руководителей, отвечавших за безопасность, а также действия других должностных лиц, которые также будут проанализированы.
Зеленский отметил, что СБУ совместно с другими правоохранительными органами должна проверить подобные предприятия, а каждый руководитель на своем уровне обязан гарантировать недопущение повторения подобных трагедий.
Президент добавил, что в Украине определены надлежащие места для хранения оружия и боеприпасов, которые должны располагаться вне жилых домов.
Зеленский также заявил, что восстановление разрушенного должно происходить быстрее — это касается не только Вишневого.
— Конечно, многое зависит от качества работы в громадах и работы в областях, но и на уровне правительства есть что исправить. В ближайшее время будут приняты решения, — подытожил он.
Напомним, в ночь на 6 июля после атаки РФ в Вишневом прогремела серия мощных взрывов.
По данным КОВА, в результате удара погибли девять человек. Ликвидацию последствий атаки спасатели проводили на 35 локациях.
Из-за российского удара в Вишневом были повреждены 280 жилых домов. Из них 253 — частные дома, еще 27 — многоквартирные дома.
9 июля Владимир Зеленский сообщил, что склад боеприпасов в Вишневом, где после массированного удара РФ вспыхнул пожар, принадлежал одному из предприятий Укроборонпрома.