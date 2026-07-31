Сегодня, 31 июля, раздались взрывы в Винницкой области. В результате вражеского удара зафиксировано попадание в отделение Новой почты в Гайсине.

Об этом сообщила начальник Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

Обновлено в 13:35

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Взрывы в Гайсине 31 июля: что известно

Перед взрывами в Винницкой области Воздушные силы предупреждали об угрозе ударных дронов.

По словам Заболотной, в результате российской атаки пострадал один человек.

– Виннитчина под воздушной атакой врага. Есть попадание в гражданскую инфраструктуру. По предварительной информации, один человек пострадал, — отметила Заболотная.

Позже глава Винницкой ОВА уточнила, что россияне ударили по отделению Новой Почты.

По состоянию на 10.46 было известно о пяти раненых, среди которых 19-летний парень в средней степени тяжести.

По состоянию на 11:05 количество пострадавших увеличилось до восьми: три человека находятся в реанимации, один из них — тяжелый, еще пять человек получили легкие ранения.

Наталья Заболотная со временем уточнила, что российские ударные дроны атаковали промышленную зону в Гайсине. Там расположено отделение Новой почты и другие предприятия.

На месте постоянно работают спасатели, медики, полицейские и все экстренные службы. К ликвидации последствий привлечены 74 специалиста и 22 единицы техники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 619-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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