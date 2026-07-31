Взрывы в Гайсине: РФ ударила по отделению Новой почты, есть пострадавшие
- В Винницкой области прогремели взрывы во время воздушной атаки РФ.
- Есть попадание в объект гражданской инфраструктуры.
- На место удара выехали все профильные службы.
Сегодня, 31 июля, раздались взрывы в Винницкой области. В результате вражеского удара зафиксировано попадание в отделение Новой почты в Гайсине.
Об этом сообщила начальник Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.
Обновлено в 13:35
Взрывы в Гайсине 31 июля: что известно
Перед взрывами в Винницкой области Воздушные силы предупреждали об угрозе ударных дронов.
По словам Заболотной, в результате российской атаки пострадал один человек.
– Виннитчина под воздушной атакой врага. Есть попадание в гражданскую инфраструктуру. По предварительной информации, один человек пострадал, — отметила Заболотная.
Позже глава Винницкой ОВА уточнила, что россияне ударили по отделению Новой Почты.
По состоянию на 10.46 было известно о пяти раненых, среди которых 19-летний парень в средней степени тяжести.
По состоянию на 11:05 количество пострадавших увеличилось до восьми: три человека находятся в реанимации, один из них — тяжелый, еще пять человек получили легкие ранения.
Наталья Заболотная со временем уточнила, что российские ударные дроны атаковали промышленную зону в Гайсине. Там расположено отделение Новой почты и другие предприятия.
На месте постоянно работают спасатели, медики, полицейские и все экстренные службы. К ликвидации последствий привлечены 74 специалиста и 22 единицы техники.
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