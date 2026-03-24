Взрывы в Виннице: город под атакой дронов
Во вторник, 24 марта, прогремела серия взрывов в Виннице. Российские войска атаковали город с помощью дронов.
Взрывы в Виннице 24 марта 2026: какие последствия
Мэр города Сергей Моргунов подтвердил информацию о взрывах в Виннице.
Он призвал жителей города оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.
– Просим не публиковать фото или видео с места происшествия. Любая лишняя информация может быть использована врагом, – заявил Моргунов.
Помимо Винницы, в Киеве прогремела серия мощных взрывов во время российской атаки с беспилотниками.
Также Львов подвергся атаке ударными дронами, в результате чего есть пострадавшие и разрушения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1490-е сутки.
