Во вторник, 24 марта, прогремела серия взрывов в Виннице. Российские войска атаковали город с помощью дронов.

Взрывы в Виннице 24 марта 2026: какие последствия

Мэр города Сергей Моргунов подтвердил информацию о взрывах в Виннице.

Он призвал жителей города оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

– Просим не публиковать фото или видео с места происшествия. Любая лишняя информация может быть использована врагом, – заявил Моргунов.

Помимо Винницы, в Киеве прогремела серия мощных взрывов во время российской атаки с беспилотниками.

Также Львов подвергся атаке ударными дронами, в результате чего есть пострадавшие и разрушения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1490-е сутки.

