Сьогодні, 31 липня, пролунали вибухи на Вінниччині. Внаслідок ворожого удару зафіксовано влучання у відділення Нової пошти у Гайсині.

Про це повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

Оновлено об 13:35

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Перед вибухами у Вінницькій області Повітряні сили попереджали про загрозу ударних дронів.

За словами Заболотної, внаслідок російської атаки постраждала одна людина.

– Вінниччина під повітряною атакою ворога. Є влучання в цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, одна людина постраждала, — зазначила Заболотна.

Пізніше очільника Вінницької ОВА уточнила, що росіяни вдарили по відділенню Нової Пошти.

Станом на 10:46 було відомо про п’ятьох поранених, серед яких 19-річний хлопець у середньому ступені важкості.

Станом на 11:05 кількість постраждалих збільшилася до восьми: троє людей перебувають у реанімації, один із них — важкий, ще п’ятеро людей зазнали легких поранень.

Наталя Заболотна згодом уточнила, що російські ударні дрони атакували промислову зону у Гайсині. Саме там розташоване відділення Нової пошти та інші підприємства.

На місці безперервно працюють рятувальники, медики, поліцейські та всі екстрені служби. До ліквідації наслідків залучено 74 фахівці і 22 одиниці техніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 619-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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