В результате российской атаки на Харьков 1 августа загорелся склад издательства Ранок и дистрибьюторский центр сети Книголенд, где хранились миллионы книг украинских издательств.

Об атаке сообщили в издательстве Ранок, председатель наблюдательного совета издательской корпорации RNK-Ranok Виктор Круглов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Атака на склады издательства Ранок в Харькове 1 августа: что известно

В издательстве Ранок сообщили, что российский удар по Харькову 1 августа пришелся на складской комплекс, который также использовался сетью книжных магазинов Книголенд и другими издателями, входящими в издательскую корпорацию RNK-Ranok.

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В результате атаки вспыхнул масштабный пожар. В издательстве отметили, что последствия еще оценивают.

По предварительным данным, погибших нет, но один человек пострадал.

Также из-за удара временно приостановлена отправка заказов с сайтов издательства Ранок и сети книжных магазинов Книголенд.

Председатель наблюдательного совета издательской корпорации RNK-Ranok Виктор Круглов сообщил, что российские войска дважды попали в один и тот же склад.

По его словам, это был главный дистрибьюторский центр Книголенда, где хранились десятки тысяч наименований книг всех украинских издательств и миллионы экземпляров.

— Горит книжный склад издательской корпорации Ранок. Два ракетных дрона в одно место. То есть это специально спланированная акция по уничтожению учебников и украинских книг, — написал Круглов.

В издательстве также призвали читателей поддержать украинское книгоиздание, покупая книги в обычных книжных магазинах.

Начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские войска атаковали Шевченковский район Харькова ударными беспилотниками.

По его словам, площадь пожара достигла около 10 тыс. квадратных метров.

На месте удара продолжают работать спасатели, полиция, медики и другие экстренные службы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 620-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Харьковская ОВА

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