Унаслідок російської атаки на Харків 1 серпня загорівся склад видавництва Ранок та дистрибуційний центр мережі Книголенд, де зберігалися мільйони книжок українських видавництв.

Про атаку повідомили у видавництві Ранок, голова наглядової ради видавничої корпорації RNK-Ranok Віктор Круглов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Атака на склади видавництва Ранок у Харкові 1 серпня: що відомо

У видавництві Ранок повідомили, що російський удар по Харкову 1 серпня припав по складському комплексу, який також використовувався мережею книгарень Книголенд та іншими видавцями, що входять до видавничої корпорації RNK-Ranok.

Зараз дивляться

Унаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа. У видавництві зазначили, що наслідки ще встановлюють.

За попередніми даними, загиблих немає, однак постраждав один чоловік.

Також відомо, що через удар тимчасово призупинено відправлення замовлень із сайтів видавництва Ранок та мережі книгарень Книголенд.

Голова наглядової ради видавничої корпорації RNK-Ranok Віктор Круглов повідомив, що російські війська двічі влучили в один і той самий склад.

За його словами, це був головний дистрибуційний центр Книголенду, де зберігалися десятки тисяч найменувань книжок усіх українських видавництв та мільйони примірників.

— Палає книжковий склад видавничої корпорації Ранок. Два ракетні дрони в одне місце. Тобто це спеціально спланована акція зі знищення підручників та українських книжок, — написав Круглов.

У видавництві також закликали читачів підтримати українське книговидання, купуючи книжки у фізичних книгарнях.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські війська атакували Шевченківський район Харкова ударними безпілотниками.

За його словами, площа пожежі сягнула близько 10 тис. квадратних метрів.

На місці удару продовжують працювати рятувальники, поліція, медики та інші екстрені служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 620-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Харківська ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.