У польському місті Гдиня невідомий чоловік напав на 40-річну українку, вдаривши її по голові дерев’яною палицею. Правоохоронці розпочали розслідування та продовжують пошуки зловмисника.

Про це повідомляє польське видання Wirtualna Polska з посиланням на місцеву поліцію.

Напад на українку в Польщі

Інцидент стався 30 липня близько 15:30 на сходах вулиці Желязна в районі Оксиве.

Зараз дивляться

За словами начальника поліції Марека Кобялка, невідомий чоловік двічі вдарив 40-річну українку дерев’яною палицею по потилиці, після чого втік у невідомому напрямку.

На місце події прибули поліцейські та криміналісти. Вони провели огляд території, зафіксували сліди, вилучили можливі речові докази.

Постраждалу доправили до міської лікарні Гдині, де їй надали необхідну медичну допомогу. Після обстеження жінку виписали. За інформацією поліції, наразі її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом завдання тілесних ушкоджень та встановлюють особу нападника. Його мотиви поки що залишаються невідомими. Водночас наголошується, що немає ознак, що інцидент був злочином, скоєним на ґрунті національної упередженості.

14 липня заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Чеслав Мрочек заявив, що в Польщі фіксується значне зростання злочинів на ґрунті ненависті. За його словами, у 2024 році таких випадків було понад 760, а у 2025 році – майже 1200.

— Це збільшення понад 30 відсотків, — попередив Мрочек, та додав, що ця тенденція зараз дуже помітна в медіапросторі.

Реакція України

У Генеральному консульстві України в Гданську заявили, що глибоко обурені серією нападів на українців у регіоні та рішуче засудили прояви агресії й ксенофобії.

Дипломати нагадали про два резонансні інциденти, що сталися протягом останніх днів у Румії та Гдині, й повідомили, що тримають обидві справи на особливому контролі. Консульство підтримує постійний зв’язок із польськими правоохоронцями, очікує оперативного розслідування та готове надати постраждалим усю необхідну консульську допомогу.

— У випадках, якщо ви потрапили в подібну ситуацію, просимо громадян України звертатися до місцевої поліції та на цілодобову гарячу лінію генерального консульства України в Гданську за номером +48 607 654 333, — наголосили у дипустанові.

Деталі інциденту

Портал In Poland повідомляє, що постраждалу звати Алла, вона п’ять років тому приїхала до Польщі із маленькою донькою. Жінка зазначила, що за роки життя в Польщі вперше мала подібний досвід.

Як повідомляє видання, жінка поверталася з роботи додому, але дорогою зустріла знайому. Жінки трохи поговорили, а потім знайома пішла.

Увагу Алли привернув чоловік, якому на вигляд 75–80 років. Жінка бачила його і раніше, він сидів на лавці та мав вигляд безхатька.

Алла розповіла журналісту In Poland, що на момент інциденту записувала голосове повідомлення колегам українською мовою. А цей чоловік почав ходити довкола неї.

27 липня у польському Вроцлаві побили українців через те, що говорили рідною мовою. Суд у Вроцлаві відправив під тримісячний арешт двох чоловіків, яких підозрюють у жорстокому побитті української пари.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.