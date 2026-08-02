Во время ночной атаки на Украину российские войска применили 133 беспилотника.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину началась с 18:00 1 августа и продолжается по до сих пор.

За это время российские войска запустили 133 ударных беспилотника типа Shahed (в частности реактивных), Гербера, Италмас, баражировочные боеприпасы Бандероль и дроны-имитаторы типа Пародия из районов Орла, Курска, временно оккупированного Донецка и Гвардейского, что в пока захваченном Крыму.

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Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 08:00 2 августа сбили/приглушили 109 БпЛА.

Приземлили их на Севере, Юге и Востоке.

Зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 19 локациях, а также падение обломков сбитых целей на трех локациях.

Атака на Украину продолжается – в воздушном пространстве находятся вражеские дроны.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 621-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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