Ночная атака на Украину: сколько из 133 дронов уничтожила ПВО
Во время ночной атаки на Украину российские войска применили 133 беспилотника.
Ночная атака на Украину: что известно
Ночная атака на Украину началась с 18:00 1 августа и продолжается по до сих пор.
За это время российские войска запустили 133 ударных беспилотника типа Shahed (в частности реактивных), Гербера, Италмас, баражировочные боеприпасы Бандероль и дроны-имитаторы типа Пародия из районов Орла, Курска, временно оккупированного Донецка и Гвардейского, что в пока захваченном Крыму.
Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 08:00 2 августа сбили/приглушили 109 БпЛА.
Приземлили их на Севере, Юге и Востоке.
Зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 19 локациях, а также падение обломков сбитых целей на трех локациях.
Атака на Украину продолжается – в воздушном пространстве находятся вражеские дроны.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 621-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.