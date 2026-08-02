Нічна атака на Україну: скільки зі 133 дронів знищила ППО
Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували 133 безпілотники.
Нічна атака на Україну: що відомо
Нічна атака на Україну почалася з 18:00 1 серпня і триває досі.
За цей час російські війська запустили 133 ударні безпілотники типу Shahed (зокрема реактивних), Гербера, Італмас, баражуювальні боєприпаси Бандероль та дрони-імітатори типу Пародія із районів Орла, Курська, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського, що в поки що захопленому Криму.
Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 08:00 2 серпня збили/приглушили 109 БпЛА.
Приземлили їх на Півночі, Півдні та Сході країни.
Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 19 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на трьох локаціях.
Атака на Україну триває — у повітряному просторі перебувають ворожі дрони.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 621-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.