Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували 133 безпілотники.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну почалася з 18:00 1 серпня і триває досі.

За цей час російські війська запустили 133 ударні безпілотники типу Shahed (зокрема реактивних), Гербера, Італмас, баражуювальні боєприпаси Бандероль та дрони-імітатори типу Пародія із районів Орла, Курська, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського, що в поки що захопленому Криму.

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Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 08:00 2 серпня збили/приглушили 109 БпЛА.

Приземлили їх на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 19 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на трьох локаціях.

Атака на Україну триває — у повітряному просторі перебувають ворожі дрони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 621-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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