Сегодня днем ​​раздались взрывы в Криворожском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Взрывы на Криворожье 3 августа: что известно

По его словам, враг атаковал Широковскую общину. Там погибли три человека.

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Позже руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что россияне реактивным Шахедом атаковали АЗС под Кривым Рогом. Он также подтвердил гибель трех человек: мужчины 41 года, женщины 40 лет и мальчика 8 лет. Еще шесть человек получили ранения, один из них тяжелый. Люди в больнице, им оказывают необходимую помощь.

На месте попадания возник пожар, повреждены автозаправка и автомобили.

Аварийно-спасательная операция продолжается.

Ночью 2 августа россияне дронами и артиллерией били по Днепропетровщине. В Никопольском районе изуродованы автозаправочная станция, склад с зерном, автомобиль и трактор. 18-летний парень находится в тяжелом состоянии, еще двое мужчин находятся в состоянии средней тяжести. Еще четыре человека будут лечиться амбулаторно.

Сообщалось, что в Харьковской области автозаправочные станции обяжут усилить инженерную защиту. Речь идет об обустройстве модульных укрытий, защите терминалов габионами с песком, а также установке антидроновых сеток.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 622-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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