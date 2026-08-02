Атака на Днепропетровскую область: повреждены АЗС и склад с зерном, 7 пострадавших
Семь человек пострадали во время ночной атаки на Днепропетровскую область.
Об этом глава областной военной администрации Александр Ганжа сообщил утром 2 августа.
Атака на Днепропетровскую область сегодня, 2 августа: что известно
В результате атаки на Днепропетровскую область сегодня, 2 августа, под ударами дронов и артиллерии более 10 раз находились два района региона.
В Никопольском районе пострадали районный центр, Покровская, Томаковская и Марганецкая общины. Подверглись разрушениям автозаправочная станция (АЗС), склад с зерном, автомобиль и трактор.
В тяжелом состоянии в больнице находится 18-летний юноша. Состояние двух мужчин 37 и 60 лет медики оценивают как средней тяжести.
Еще четыре человека будут лечиться амбулаторно.
В Синельниковском районе противник нанес удар по Украинской общине. Повреждены частный дом и автомобиль.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 621-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Александр Ганжа
Фото: Александр Ганжа