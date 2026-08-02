Семь человек пострадали во время ночной атаки на Днепропетровскую область.

Об этом глава областной военной администрации Александр Ганжа сообщил утром 2 августа.

Атака на Днепропетровскую область сегодня, 2 августа: что известно

В результате атаки на Днепропетровскую область сегодня, 2 августа, под ударами дронов и артиллерии более 10 раз находились два района региона.

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В тяжелом состоянии в больнице находится 18-летний юноша. Состояние двух мужчин 37 и 60 лет медики оценивают как средней тяжести.

Еще четыре человека будут лечиться амбулаторно.

В Синельниковском районе противник нанес удар по Украинской общине. Повреждены частный дом и автомобиль.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Александр Ганжа

Фото: Александр Ганжа

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