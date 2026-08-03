Сьогодні вдень пролунали вибухи у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Вибухи на Криворіжжі 3 серпня: що відомо

За його словами, ворог атакував Широківську громаду. Там загинуло троє людей.

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Пізніше керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що росіяни реактивним Шахедом атакували АЗС під Кривим Рогом. Він також підтвердив загибель трьох людей: чоловіка 41 року, жінки 40 років і хлопчика 8 років. Ще шестеро людей дістали поранення, одна із них — важка. Люди у лікарні, їм надають необхідну допомогу.

На місці влучання виникла пожежа, понівечені автозаправка та автомобілі.

Аварійно-рятувальна операція триває.

Вночі 2 серпня росіяни дронами та артилерією били по Дніпропетровщині. У Нікопольському районі понівечені автозаправна станція, склад із зерном, автівка та трактор. 18-річний хлопець перебуває у важкому стані, ще двоє чоловіків у стані середньої тяжкості. Ще четверо людей лікуватимуться амбулаторно.

Повідомлялося, що у Харківській області автозаправні станції зобов’яжуть посилити інженерний захист. Йдеться про облаштування модульних укриттів, захист терміналів габіонами з піском, а також встановлення антидронових сіток.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 622-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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