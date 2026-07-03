Ракетная атака на Кривой Рог: повреждены дома, есть раненые
Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате удара пострадали семь человек.
О последствиях атаки сообщили начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа и глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Атака на Кривой Рог 3 июля: что известно
По словам Александра Ганжи, в результате ракетной атаки в Кривом Роге возник пожар. Взрывная волна повредила жилые дома рядом с местом попадания — в квартирах выбило окна.
Александр Вилкул уточнил, что российская ракета попала в район плотной городской застройки между многоквартирными домами.
Пожары, возникшие после попадания, уже потушили. В то же время аварийно-спасательная операция продолжается, ведь повреждения получили дома, в частности побиты балконы и окна. Также из-за повреждений коммуникаций временно перекрыты газо- и водоснабжение.
Чтобы помочь жителям, в школе рядом с местом удара разворачивают штаб, где будут выдавать строительные материалы первой необходимости и принимать заявления на получение материальной помощи.
По состоянию на утро 3 июля известно о семи пострадавших. Трое человек госпитализированы, их состояние медики оценивают как средней тяжести, угрозы жизни нет.
По словам Вилкула, погибших в результате атаки на Кривой Рог сегодня, 3 июля, нет.
Окончательные последствия ракетной атаки на Кривой Рог 3 июля пока уточняются.
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