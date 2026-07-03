Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате удара пострадали семь человек.

О последствиях атаки сообщили начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа и глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Атака на Кривой Рог 3 июля: что известно

По словам Александра Ганжи, в результате ракетной атаки в Кривом Роге возник пожар. Взрывная волна повредила жилые дома рядом с местом попадания — в квартирах выбило окна.

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Александр Вилкул уточнил, что российская ракета попала в район плотной городской застройки между многоквартирными домами.

Пожары, возникшие после попадания, уже потушили. В то же время аварийно-спасательная операция продолжается, ведь повреждения получили дома, в частности побиты балконы и окна. Также из-за повреждений коммуникаций временно перекрыты газо- и водоснабжение.

Чтобы помочь жителям, в школе рядом с местом удара разворачивают штаб, где будут выдавать строительные материалы первой необходимости и принимать заявления на получение материальной помощи.

По состоянию на утро 3 июля известно о семи пострадавших. Трое человек госпитализированы, их состояние медики оценивают как средней тяжести, угрозы жизни нет.

По словам Вилкула, погибших в результате атаки на Кривой Рог сегодня, 3 июля, нет.

Окончательные последствия ракетной атаки на Кривой Рог 3 июля пока уточняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 591-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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