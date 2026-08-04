Сегодня утром в Херсоне вражеский FPV-дрон умышленно атаковал продавца на рынке. Мужчина получил ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.

FPV-дрон атаковал продавца на рынке

По словам Ярослава Шанько, около 06:45 в Центральном районе Херсона оператор вражеского дрона умышленно гонялся за продавцом.

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Мужчина пытался спастись, прятался за машину, но в конце концов беспилотник атаковал мужчину. Потерпевший получил ранение и, к счастью, остался жив.

Кроме того, вечером и ночью российские террористы уничтожили и повредили несколько автомобилей в том же Центральном районе Херсона.

Также в Херсонской ГBA сообщили, что вчера около 22:30 российский беспилотник Молния ударил в дом жителей Приозерного. Женщина и мужчина 59 лет получили контузии и минно-взрывные травмы. У мужчины также ранение осколками. Медики дообследуют его. Женщина будет лечиться амбулаторно.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 623-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Херсонская ГВА

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