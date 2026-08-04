Вражеский FPV-дрон охотился на продавца на рынке в Херсоне: мужчина ранен
- Утром 4 августа FPV-Дрон РФ атаковал продавца на рынке в Херсоне.
- Оператор беспилотника преследовал мужчину, пытавшегося скрыться.
Сегодня утром в Херсоне вражеский FPV-дрон умышленно атаковал продавца на рынке. Мужчина получил ранения.
Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.
FPV-дрон атаковал продавца на рынке
По словам Ярослава Шанько, около 06:45 в Центральном районе Херсона оператор вражеского дрона умышленно гонялся за продавцом.
Мужчина пытался спастись, прятался за машину, но в конце концов беспилотник атаковал мужчину. Потерпевший получил ранение и, к счастью, остался жив.
Кроме того, вечером и ночью российские террористы уничтожили и повредили несколько автомобилей в том же Центральном районе Херсона.
Также в Херсонской ГBA сообщили, что вчера около 22:30 российский беспилотник Молния ударил в дом жителей Приозерного. Женщина и мужчина 59 лет получили контузии и минно-взрывные травмы. У мужчины также ранение осколками. Медики дообследуют его. Женщина будет лечиться амбулаторно.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 623-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Херсонская ГВА