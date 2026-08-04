Вдень 4 серпня російські війська завдали авіаудару по Краматорську Донецької області, внаслідок чого були поранені 22 людини.

Атака на Краматорськ 4 серпня: що відомо

Як повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко та очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, під ударом опинився багатоквартирний житловий мікрорайон.

На місці працюють усі відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки та встановлюють остаточні масштаби руйнувань.

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У Донецькій обласній прокуратурі уточнили, що близько 10:17 російські окупанти, ймовірно, скинули на Краматорськ авіабомби ФАБ-250 з універсальними модулями планерування і корекції. Одна з бомб влучила у житловий будинок у центрі міста.

Спочатку повідомлялося про 15 постраждалих — шістьох чоловіків віком від 22 до 76 років та дев’ятьох жінок віком від 18 до 74 років. Згодом начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що кількість постраждалих зросла до 22. Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину відповідно до ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Фото: Вадим Філашкін

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