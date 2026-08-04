Сьогодні зранку у Херсоні ворожий FPV-дрон навмисне атакував продавця на ринку. Чоловік дістав поранення.

Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

FPV-дрон атакував продавця на ринку

За словами Ярослава Шанька, близько 06:45 у Центральному районі Херсона оператор ворожого дрона навмисне ганявся за продавцем.

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Чоловік намагався врятуватися, ховався за машину, та врешті безпілотник атакував чоловіка. Потерпілий дістав поранення та, на щастя, залишився живий.

Окрім того, ввечері та вночі російські терористи знищили та пошкодили кілька автівок в тому ж Центральному районі Херсона.

Також у Херсонській МВА повідомили, що вчора близько 22:30 російський безпілотник Молнія вдарив у будинок жителів Приозерного. Жінка і чоловік 59 років отримали контузії та мінно-вибухові травми. В чоловіка також уламкове поранення. Наразі його медики дообстежують. Жінка лікуватиметься амбулаторно.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 623-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Херсонська МВА

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