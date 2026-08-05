Два розподільчі центри Сільпо постраждали внаслідок нічної російської атаки 5 серпня. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Атака РФ на Сільпо 5 серпня: що відомо

Зазначається, що унаслідок нічної російської атаки 5 серпня на двох об’єктах Сільпо виникли пожежі.

– Любі гості! На жаль, маємо трагічні новини. Унаслідок сьогоднішнього російського обстрілу виникли пожежі на двох наших розподільчих центрах. За останніми даними, шестеро працівників загинули, – ідеться в повідомленні.

У Сільпо назвали трагедію невимовною втратою для всієї команди та зазначили, що перебувають на постійному зв’язку з родинами загиблих і постраждалих.

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У компанії наголосили, що готові надати всю необхідну допомогу близьким працівників.

Наразі інформації про масштаби пошкоджень розподільчих центрів та остаточну кількість постраждалих немає. Компанія пообіцяла повідомляти про нові деталі після їхнього уточнення.

Нагадаємо, вночі проти 5 серпня РФ атакувала Україну 28 ракетами та 115 безпілотниками.

Також відомо, що ППО не збила жодної ракети під час нічної атаки. Основний напрямок російського удару прийшовся на Київську область.

Після нічної атаки балістичними ракетами найбільший логістичний склад Rozetka у Броварах не підлягає відновленню.

Також РФ знищила сортувальний центр Нової пошти в Києві, є загиблі та поранені.

Крім того, вночі Росія завдала масованого ракетного удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії Епіцентр. На місцях ударів сталися пожежі, відомо про одного загиблого та трьох постраждалих.

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