Уночі проти 5 серпня внаслідок масованого ворожого обстрілу Києва було повністю знищено сортувальний центр Нової пошти. Під час удару російські війська застосували касетні боєприпаси.

Про це повідомила пресслужба Нової пошти.

РФ знищила сортувальний центр Нової пошти у Києві

Унаслідок ворожого удару по сортувальному центру Нової пошти загинули троє людей: двоє водіїв компанії-перевізника та працівник підрядної організації. Ще вісім осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

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У компанії зазначили, що перебувають на зв’язку з родинами постраждалих та загиблих і надають їм усю необхідну підтримку.

Наразі фахівці оцінюють масштаби завданих збитків. У Новій пошті запевнили, що клієнтам повністю компенсують оголошену цінність усіх знищених або пошкоджених посилок.

Представники компанії особисто зв’яжуться з власниками відправлень для уточнення деталей виплат.

Попри чергову атаку, компанія продовжує працювати у штатному режимі по всій країні, залучивши резервні операційні маршрути.

Нагадаємо, що 3 серпня РФ знищила відділення Нової Пошти у Прилуках. Співробітники та клієнти в момент обстрілу перебували в укритті, тож, на щастя, ніхто не постраждав.

Раніше РФ здійснила атаку на термінал Нової пошти під Харковом. Внаслідок удару загинув співробітник компанії-перевізника.

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