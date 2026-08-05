В ночь на 5 августа в результате массированного вражеского обстрела Киева был полностью уничтожен сортировочный центр Новой почты. При ударе российские войска применили кассетные боеприпасы.

Об этом сообщила пресс-служба Новой почты.

РФ уничтожила сортировочный центр Новой почты в Киеве

В результате вражеского удара по сортировочному центру Новой почты погибли три человека: двое водителей компании-перевозчика и работник подрядной организации. Еще восемь человек получили ранения разной степени тяжести.

Сейчас смотрят

В компании отметили, что находятся на связи с семьями пострадавших и погибших и оказывают им всю необходимую поддержку.

Сейчас специалисты оценивают масштабы нанесенного ущерба. В Новой почте заверили, что клиентам полностью компенсируют объявленную ценность всех уничтоженных или поврежденных посылок.

Представители компании лично свяжутся с владельцами отправок для уточнения деталей выплат.

Несмотря на очередную атаку, компания продолжает работать в штатном режиме по всей стране, привлекая резервные операционные маршруты.

Напомним, что 3 августа РФ уничтожила отделение Новой почты в Прилуках. Сотрудники и клиенты в момент обстрела находились в укрытии, поэтому, к счастью, никто не пострадал.

Ранее РФ совершила атаку на терминал Новой почты под Харьковом. В результате удара погиб сотрудник компании-перевозчика.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.