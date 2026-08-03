3 серпня знищене вантажне відділення Нової пошти у Прилуках Чернігівської області.

Інформацію про це підтвердили в логістичній компанії.

Атака на вантажне відділення Нової пошти у Прилуках: що відомо

Атака на вантажне відділення Нової пошти у Прилуках сталася ввечері 3 серпня.

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Ворожим ударом, констатують у компанії, відділення знищене.

Співробітники та клієнти в момент обстрілу перебували в укритті, тож, на щастя, ніхто не постраждав.

Ліквідація наслідків атаки на вантажне відділення Нової пошти у Прилуках триває.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пожежа на об’єкті поштової інфраструктури охопила 1 200 кв. м.

Ще на одній локації у Прилуцькому районі горіла складська будівля та шість вантажних автомобілів.

Через цей обстріл, зазначають у ДСНС, постраждав чоловік.

Нова пошта тим часом уже перебудувала логістичні шляхи, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці.

Деталі щодо статусу відправлень можна дізнатися в мобільному застосунку Нової пошти та на сайті.

Клієнтам, чиї посилки було пошкоджено, у компанії обіцяють компенсувати оціночну цінність відправлень.

Тож уже найближчим часом представники Нової пошти мають зв’язатися з клієнтами для уточнення деталей відшкодування.

Нагадаємо, що напередодні російські війська двічі вдарили по терміналу Нової пошти під Харковом.

Вогнем охопило вантажні автомобілі, контейнери та обладнання поштового терміналу.

Цей удар забрав життя співробітника компанії-перевізника.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 622-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Нова пошта, ДСНС України

Фото: Нова пошта

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