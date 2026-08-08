В Черновицкой области задержан мужчина, который ранил двух полицейских и 11 дней скрывался в лесу.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Задержание мужчины, ранившего двух полицейских

По информации полиции, 54-летний житель села Ежовцы Черновицкой области открыл огонь в сторону правоохранителей во время проведения обыска в рамках уголовного производства.

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В результате стрельбы ранены двое полицейских. После этого мужчина скрылся. В течение 11 дней вооруженного гражданина разыскивали.

Обыски проводились в рамках дела, начатого по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (по ч. 1 ст. 263) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина скрывался некоторое время в лесном массиве. Для его розыска и задержания на территории Черновицкой области ввели специальную полицейскую операцию. Правоохранители отрабатывали возможные места нахождения мужчины и проверяли местность.

Вскоре мужчину нашли и задержали. Во время обыска по месту жительства полицейские обнаружили и изъяли патроны. Вещественные доказательства были направлены на проведение экспертных исследований.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине хотят выбрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

28 июля сообщалось, что в Черновицкой области вооруженный мужчина открыл огонь по полицейским и скрылся в лесу. После этого правоохранители начали разыскивать гражданина.

Фото : Нацполиция

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