У Чернівецькій області затримали чоловіка, який поранив двох поліцейських та 11 днів переховувався у лісі.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Затримання чоловіка, який поранив двох поліцейських

За інформацією поліції, 54-річний житель села Їжівці Чернівецької області відкрив вогонь у бік правоохоронців під час проведення обшуку в межах кримінального провадження.

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Внаслідок стрілянини поранено двоє поліцейських. Після цього чоловік утік. Протягом 11 днів озброєного громадянина розшукували.

Обшуки проводилися в межах справи, розпочатої за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (за ч. 1 ст. 263) Кримінального кодексу України.

Чоловік переховувався деякий час у лісовому масиві. Для його розшуку та затримання на території Чернівецької області ввели спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці відпрацьовували можливі місця перебування чоловіка та перевіряли місцевість.

Врешті чоловіка знайшли та затримали. Під час обшуку за його місцем проживання поліцейські виявили та вилучили набої. Речові докази направили на проведення експертних досліджень.

Наразі триває досудове розслідування за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Чоловіку хочуть обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

28 липня повідомлялося, що в Чернівецькій області озброєний чоловік відкрив вогонь по поліцейських і втік до лісу. Після цього правоохоронці почали розшукувати громадянина.

Фото : Нацполіція

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