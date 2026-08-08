Взрывы в Пуховке: ударами РФ уничтожен дом, среди трех погибших — ребенок
- На Киевщине в результате атаки РФ погибли три человека.
- В селе Пуховка уничтожен двухэтажный частный дом, две беседки и два автомобиля.
- На территории промышленного предприятия загорелось складское здание.
В результате взрывов в Пуховке Броварского района Киевской области погибли три человека, среди них ребенок. Еще три человека пострадали, в том числе один ребенок.
Об этом сообщили в ГСГС и Тимур Ткаченко, глава Киевской областной военной администрации.
Взрывы в Пуховке сегодня, 8 августа: что известно
Тимур Ткаченко в 02:30 сообщил, что в результате взрывов зафиксированы повреждения на трех локациях в Броварском районе.
В частности, в селе Пуховка в результате падения обломков и атаки возник пожар в двухэтажном частном жилом доме. Огонь уничтожил дом, две беседки и два легковых автомобиля.
В результате взрывов в Пуховке сегодня, 8 августа, погибли три человека, среди них — ребенок 2022 года рождения. Еще три человека получили ранения.
Также в Пуховке произошел пожар на территории промышленного предприятия. Там загорелось складское здание.
Кроме того, повреждены частный дом, хозяйственные постройки и автомобили. На местах работают спасатели и другие экстренные службы, ликвидирующие последствия российской атаки.
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