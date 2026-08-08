В результате взрывов в Пуховке Броварского района Киевской области погибли три человека, среди них ребенок. Еще три человека пострадали, в том числе один ребенок.

Об этом сообщили в ГСГС и Тимур Ткаченко, глава Киевской областной военной администрации.

Взрывы в Пуховке сегодня, 8 августа: что известно

Тимур Ткаченко в 02:30 сообщил, что в результате взрывов зафиксированы повреждения на трех локациях в Броварском районе.

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В частности, в селе Пуховка в результате падения обломков и атаки возник пожар в двухэтажном частном жилом доме. Огонь уничтожил дом, две беседки и два легковых автомобиля.

В результате взрывов в Пуховке сегодня, 8 августа, погибли три человека, среди них — ребенок 2022 года рождения. Еще три человека получили ранения.

Также в Пуховке произошел пожар на территории промышленного предприятия. Там загорелось складское здание.

Кроме того, повреждены частный дом, хозяйственные постройки и автомобили. На местах работают спасатели и другие экстренные службы, ликвидирующие последствия российской атаки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 627-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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