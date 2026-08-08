Жодної з 6 балістичних ракет не знищено: усе про атаку на Україну 8 серпня
Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували балістичні ракети та ударні безпілотники.
Про це вранці 8 серпня повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Нічна атака на Україну: що відомо
Нічна атака на Україну почалася з 18:00 7 серпня і триває досі, оскільки в в повітряному просторі залишаються ворожі безпілотники.
Армія РФ застосувала:
- шість балістичних ракет Іскандер-М та зенітних керованих ракет С-400 (із Брянської області РФ);
- 151 ударний безпілотник типу Shahed (зокрема реактивниі), Гербера, Італмас та дрони-імітатори типу Пародія (із районів Курська, Міллерова, Орла, Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського, що в поки що захопленому Криму.
Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 09:00 8 серпня збили/приглушили 135 БпЛА.
Приземлили їх на Півночі, Півдні та Сході країни.
Зафіксовано влучання ракет та 13 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих цілей чи їхніх уламків на семи локаціях.
Кілька ракет цілей не досягли, інформація уточнюється, наголошують у Повітряних силах ЗСУ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 627-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.