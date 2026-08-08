Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували балістичні ракети та ударні безпілотники.

Про це вранці 8 серпня повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну почалася з 18:00 7 серпня і триває досі, оскільки в в повітряному просторі залишаються ворожі безпілотники.

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Армія РФ застосувала:

шість балістичних ракет Іскандер-М та зенітних керованих ракет С-400 (із Брянської області РФ);

151 ударний безпілотник типу Shahed (зокрема реактивниі), Гербера, Італмас та дрони-імітатори типу Пародія (із районів Курська, Міллерова, Орла, Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського, що в поки що захопленому Криму.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 09:00 8 серпня збили/приглушили 135 БпЛА.

Приземлили їх на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 13 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих цілей чи їхніх уламків на семи локаціях.

Кілька ракет цілей не досягли, інформація уточнюється, наголошують у Повітряних силах ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 627-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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