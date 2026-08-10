Уночі проти 10 серпня російська армія атакувала Суми керованими авіабомбами.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Атака на Суми 10 серпня: що відомо

За словами Григорова, російські війська завдали п’ятьох ударів по цивільній інфраструктурі міста.

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Влучання зафіксували на трьох локаціях у двох районах Сум. Унаслідок атаки на Суми сьогодні пошкоджено житловий сектор.

Попередньо відомо, що унаслідок атаки на Суми 10 серпня постраждали, щонайменше, п’ятеро людей. Усім надають необхідну медичну допомогу. За попередньою інформацією, загиблих немає.

Наразі на місцях ударів працюють екстрені та профільні служби, які обстежують території та встановлюють повний масштаб руйнувань.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 629-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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