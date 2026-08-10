В Киевской области планируют усилить безопасность автозаправочных станций во время воздушных тревог. Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко по итогам совещания с участием представителей Вооруженных Сил Украины, Нацполиции, ГСЧС и операторов рынка.

Что изменится на АЗС во время воздушных тревог

По словам Ткаченко, одним из ключевых вопросов стало усиление безопасности работников и посетителей автозаправочных станций Киевской области с учетом угроз, связанных с войной.

Среди запланированных мер он назвал внедрение автоматизированных систем оповещения на АЗС. Также должны быть разработаны протоколы реагирования персонала на сигналы воздушной тревоги.

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Таким образом, на заправках планируют более четко определить порядок действий работников в случае объявления воздушной тревоги.

Отдельно в ходе совещания обсудили проблему брошенных автомобилей на территории автозаправочных станций.

Как отметил Ткаченко, такие машины могут загромождать маршруты эвакуации, препятствовать доступу к гидрантам и затруднять проезд специальной техники.

Конкретные решения по очистке территорий АЗС от брошенных автомобилей планируется вынести на следующее заседание Совета обороны Киевской области.

Еще одним вопросом стало обустройство укрытий возле автозаправочных станций, расположенных на значительном расстоянии от уже имеющихся защитных сооружений.

По словам главы Киевской ОГА, власти планируют активизировать работу в этом направлении.

В то же время Ткаченко не уточнил, на каких именно АЗС и в какие сроки могут появиться дополнительные укрытия.

Напомним, 10 августа россияне атаковали несколько объектов в Полтавском районе.

Под ударом оказались АЗС, частный дом и промышленное предприятие.

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