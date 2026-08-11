У Київській області помітили масовий мор риби у трьох водоймах. Йдеться про загибель близько трьох тонн риби у Борщагівській громаді. Це могло статися через ремонтні роботи на об’єкті у Києві.

Про це повідомляє очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Загибель риби у водоймах на Київщині

За інформацією Ткаченка, вчора місцеві служби помітили масовий мор риби в одній із водойм Київської області, а сьогодні – ще у двох.

Зараз дивляться

За попередніми підрахунками, йдеться про загибель близько трьох тонн риби.

На місцях фахівці відповідних служб відібрали проби води, щоб з’ясувати можливе джерело забруднення.

Фахівці зараз встановлюють, що могло призвести до екологічної надзвичайної ситуації в Борщагівській громаді.

Ткаченко розповів, що одна з версій – масовий мор риби стався через витік стічних вод під час проведення ремонтних робіт на одному з розташованих поруч об’єктів у Києві.

Він припустив, що забруднення могло потрапити до водойм Київської області через мережу зливової каналізації.

Водночас Ткаченко додав, що доступ відвідувачів до водойм обмежений, поки тривають необхідні дії. На місці працюють слідчо-оперативна група, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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