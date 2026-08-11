При атаке на Запорожье 11 августа Россия применила северокорейские баллистические ракеты KN-23, противокорбельные ракеты Циркон и корректируемые авиационные бомбы.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Россия применила против Запорожья северокорейские баллистические ракеты

По словам Зеленского, работы по ликвидации последствий российской атаки на Запорожье идут с ночи. На одном из мест попаданий спасатели продолжают тушить пожар.

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Президент подчеркнул, что Россия применила сразу несколько видов вооружения.

— По городу наносились удары северокорейскими баллистическими ракетами, Цирконами и КАБами. Жестокая атака, рассчитанная так, чтобы нанести максимальный ущерб именно гражданской инфраструктуре, — заявил Зеленский.

На данный момент известно о шести погибших и 19 раненых в Запорожье.

Следует отметить, что в Киеве 11 августа ракетным ударом повреждено здание инфекционной больницы, предприятия.

В Херсоне и Харькове ночью были попадания по подстанциям, есть отключения. Восстановительные работы продолжаются.

Были удары также по Донетчине, Днепропетровщине, Николаевщине.

В целом во время ночной атаки на Украину, кроме ракет, Россия задействовала более 120 дронов. По словам президента, большинство из них были реактивными Шахедами.

Зеленский заявил, что наращивание Россией производства баллистических ракет, привлечение северокорейского вооружения и подготовка к мобилизации свидетельствуют о том, что Москва готовится не к миру, а к дальнейшей эскалации.

Президент призвал партнеров усилить санкционное давление на предприятия, снабжающие российскую военную машину, и увеличить помощь Украине системами противовоздушной обороны.

Ранее в Институте изучения войны сообщали, что военное сотрудничество России и КНДР выходит на новый уровень. Москва получает от Пхеньяна не только баллистические ракеты, но и специализированные ракетные подразделения.

По имеющимся данным, Северная Корея передала России более 100 баллистических ракет.

Речь идет, в частности, о ракетах KN-23 и KN-24. Аналитики отмечали, что их использование позволяет Москве экономить собственные запасы других ракет, в частности Цирконов.

Фото: Запорожская ОВА

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