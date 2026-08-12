В Полтавской области возник пожар на предприятии в результате атаки РФ
В Полтавской области российские войска атаковали одно из промышленных предприятий, на котором разгорелся пожар.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Атака на Полтавщину: какие последствия
По информации ГСЧС, в результате российских обстрелов возник пожар на одном из промышленных предприятий на Полтавщине.
Спасателям удалось быстро ликвидировать пожар, несмотря на угрозу повторного удара. Они предотвратили дальнейшее распространение огня. Информации о погибших или травмированных нет.
Вечером 11 августа руководитель Полтавской ОВА Виталий Дякивнич уточнил, что российский дрон попал по территории промышленного предприятия в Миргородском районе.
Вскоре стало известно, что РФ атаковала энергетическую инфраструктуру ДТЭК Нафтогаз. Как сообщили в компании, остановлена работа объекта газодобычи в Полтавской области из-за российского удара.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 631-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.