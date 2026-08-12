В Херсоне российские войска атаковали беспилотниками Shahed Центральный район, в результате чего погибли два человека и пострадали еще двое людей.

Об этом сообщает руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Взрывы в Херсоне: последствия атаки дронами

По информации ОВА, российские войска совершили атаку дроном Shahed на Херсон 12 августа около 01:40.

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В результате попаданий погибли два человека. Их личности устанавливают соответствующие службы.

Еще двое жителей города получили ранения. В частности, в больницу госпитализировали 46-летнего мужчину.

У него диагностировали взрывную травму и ожоги 60% поверхности головы, туловища, конечностей и лица.

Кроме него, 60-летняя женщина получила контузию, взрывную травму и ранение лица. После оказания медицинской помощи ей назначили амбулаторное лечение.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 631-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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