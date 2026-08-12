У Херсоні російські війська атакували безпілотниками Shahed Центральний район, внаслідок чого загинули двоє людей та постраждали ще двоє осіб.

Про це повідомляє керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Вибухи в Херсоні: наслідки атаки дронами

За інформацією ОВА, російські війська здійснили атаку дроном Shahed на Херсон 12 серпня близько 01:40.

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Внаслідок влучань загинули двоє людей. Їхні особи наразі встановлюють відповідні служби.

Ще двоє жителів міста дістали поранення. Зокрема, до лікарні госпіталізували 46-річного чоловіка.

У нього діагностували вибухову травму та опіки 60% поверхні голови, тулуба, кінцівок та обличчя.

Крім нього, 60-річна жінка дістала контузію, вибухову травму та поранення обличчя. Після надання медичної допомоги їй призначили амбулаторне лікування.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 631-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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