В ночь на 12 августа российские войска совершили атаку на Украину ракетами разных типов и 138 ударными беспилотниками.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 12 августа: что известно

Во время ночной атаки на Украину, которая началась еще в 18:00 11 августа, российские войска применили:

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баллистическую ракету Искандер-М;

противорадиолокационную ракету Х-31П;

управляемые авиационные ракеты Х-35;

138 ударных БпЛА типа Shahed, в том числе реактивных, дронов Гербера и дронов-имитаторов типа Пародия.

Ракеты запускали из Ростовской области РФ и из акватории Черного моря.

Беспилотники летели из районов российских Курска, Миллерово, Орла и Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского, что в пока захваченном Крыму.

Основными направлениями атаки на Украину, по данным Воздушных сил, стали Сумская и Одесская области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 12 августа противовоздушная оборона сбила или подавила 112 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке Украины.

При этом зафиксированы попадания средств воздушного удара противника в 16 местах. Еще на двух местах упали обломки сбитых целей.

Одним из основных направлений ночного удара стала Одесская область. В Одессе российский беспилотник попал в десятиэтажный жилой дом. Удар пришелся на пятый этаж, после чего в одной из квартир начался пожар.

Также повреждена инфраструктура и выбиты окна. По предварительным данным, люди не пострадали. Пожар спасатели потушили.

Атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве Украины оставались несколько вражеских дронов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 631-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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