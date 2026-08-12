Ночная атака на Украину: РФ запустила ракеты и 138 БпЛА, боевая работа продолжается
В ночь на 12 августа российские войска совершили атаку на Украину ракетами разных типов и 138 ударными беспилотниками.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 12 августа: что известно
Во время ночной атаки на Украину, которая началась еще в 18:00 11 августа, российские войска применили:
- баллистическую ракету Искандер-М;
- противорадиолокационную ракету Х-31П;
- управляемые авиационные ракеты Х-35;
- 138 ударных БпЛА типа Shahed, в том числе реактивных, дронов Гербера и дронов-имитаторов типа Пародия.
Ракеты запускали из Ростовской области РФ и из акватории Черного моря.
Беспилотники летели из районов российских Курска, Миллерово, Орла и Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского, что в пока захваченном Крыму.
Основными направлениями атаки на Украину, по данным Воздушных сил, стали Сумская и Одесская области.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 12 августа противовоздушная оборона сбила или подавила 112 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке Украины.
При этом зафиксированы попадания средств воздушного удара противника в 16 местах. Еще на двух местах упали обломки сбитых целей.
Одним из основных направлений ночного удара стала Одесская область. В Одессе российский беспилотник попал в десятиэтажный жилой дом. Удар пришелся на пятый этаж, после чего в одной из квартир начался пожар.
Также повреждена инфраструктура и выбиты окна. По предварительным данным, люди не пострадали. Пожар спасатели потушили.
Атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве Украины оставались несколько вражеских дронов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 631-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.