РФ второй раз за день атаковала поезд в Одесской области: эвакуировали 525 человек
- Российские войска во второй раз за день атаковали железнодорожную инфраструктуру в Одесской области, под удар попал тепловоз.
- По данным ГСЧС, в результате атаки пострадал ребенок.
Российские войска во второй раз за день атаковали пассажирский поезд в Одесской области. Дрон поразил тепловоз, после чего возник пожар.
Об этом сообщил председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский.
Вторая атака на поезд в Одесской области: что известно
По его словам, дрон атаковал тепловоз, который выполнял маневровые работы для обеспечения движения поездов.
Перцовский подчеркнул, что бригаду заранее предупредили об опасности, поэтому среди ее сотрудников пострадавших нет.
В ГСЧС уточнили, что российские войска атаковали пассажирский поезд в Березовском районе. В результате удара загорелись тепловоз и сухая трава. Пожар ликвидирован.
По данным ГСЧС, в результате атаки пострадал ребенок. Спасатели совместно с другими службами эвакуировали из поезда 525 человек, среди которых 130 детей.
Для дальнейшей перевозки пассажиров задействовали 17 автобусов ГСЧС и местных властей.
Ранее в тот же день российский дрон атаковал локомотив другого пассажирского поезда на этом же участке.