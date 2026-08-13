Российские войска во второй раз за день атаковали пассажирский поезд в Одесской области. Дрон поразил тепловоз, после чего возник пожар.

Об этом сообщил председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский.

Вторая атака на поезд в Одесской области: что известно

По его словам, дрон атаковал тепловоз, который выполнял маневровые работы для обеспечения движения поездов.

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Перцовский подчеркнул, что бригаду заранее предупредили об опасности, поэтому среди ее сотрудников пострадавших нет.

В ГСЧС уточнили, что российские войска атаковали пассажирский поезд в Березовском районе. В результате удара загорелись тепловоз и сухая трава. Пожар ликвидирован.

По данным ГСЧС, в результате атаки пострадал ребенок. Спасатели совместно с другими службами эвакуировали из поезда 525 человек, среди которых 130 детей.

Для дальнейшей перевозки пассажиров задействовали 17 автобусов ГСЧС и местных властей.

Ранее в тот же день российский дрон атаковал локомотив другого пассажирского поезда на этом же участке.

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