Утром 14 августа истребители НАТО сбили неизвестный беспилотник, нарушивший воздушное пространство Латвии. В связи с угрозой жителей сразу нескольких районов страны предупредили об опасности.

Об этом сообщили Национальные вооруженные силы Латвии и местное издание nra.lv.

Истребители НАТО сбили дрон над Латвией

По данным Национальных вооруженных сил Латвии, неизвестный беспилотник залетел в воздушное пространство страны ранним утром в пятницу.

Сейчас смотрят

Для его перехвата были задействованы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Беспилотник был успешно сбит, после чего объявленная ранее воздушная угроза была снята.

В связи с появлением дрона предупреждение об опасности получили жители Аугшдаугавского, Прейльского, Резекненского, Балвского и Алуксненского краев.

Происхождение сбитого беспилотника и его тип пока официально не уточняются.

Издание подчеркнуло, что это не первый случай появления неизвестных беспилотников вблизи или в воздушном пространстве Латвии.

В начале лета жители регионов Латгалия и Видземе неоднократно получали предупреждения о возможной воздушной угрозе. Также сообщалось о падениях и взрывах отдельных дронов на территории страны.

Журналисты отметили, что предыдущие инциденты могли быть связаны с беспилотниками, используемыми в ходе российско-украинской войны. В то же время в отношении дрона, сбитого 14 августа, официальных данных о его происхождении пока нет.

В начале августа литовский портал 15min со ссылкой на данные военной разведки Литвы сообщал, что Россия может рассматривать возможность атак на объекты критической инфраструктуры стран Балтии с использованием беспилотников украинского происхождения.

Напомним, лидеры ЕС на заседании Европейского совета 18–19 июня в Брюсселе собирались обсудить ответ на систематические вторжения дронов в воздушное пространство Союза.

Особое внимание там уделили необходимости укрепления восточного фланга Евросоюза и защиты от беспилотников на фоне инцидентов в Румынии, Эстонии и Латвии.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.