В Киеве мужчина прыгнул в смолу для “незаметного” ограбления: полиция отмывала 5 часов
- В Киеве задержали изобретательного вора, залезшего в бочку со смолой.
- Его задержали при попытке побега.
В Киеве 26-летний мужчина пытался ограбить магазин, использовав необычный способ маскировки. Перед преступлением он залез в бочку со смолой, надеясь остаться незаметным в темноте.
Об этом сообщает полиция Киева.
Ограбление магазина в Киеве
По данным стражей порядка, бочка со смолой стояла на территории стройки. После такой маскировки мужчина подошел к магазину, повредил ногой стеклянную дверь и залез внутрь.
В магазине он начал складывать в мешок товары. Среди них были сигареты, сок, конфеты, апельсин, грейпфрут и влажные салфетки.
Однако завершить задуманное мужчина не успел. Его заметили охранники магазина, после чего он бросился бежать.
Впоследствии патрульные задержали мужчину, когда тот бросал камни в окна местного лицея.
Отдельным испытанием для правоохранителей стала доставка задержанного в управление полиции. Сначала пришлось отмыть мужчину от смолы. На это ушло более пяти часов. Полицейские использовали 12 литров подсолнечного масла, четыре литра моющего средства и щетки для обуви.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Дальнейшую правовую оценку его действиям дадут в рамках расследования.
Фото: Полиция Киева