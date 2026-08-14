В Киеве 26-летний мужчина пытался ограбить магазин, использовав необычный способ маскировки. Перед преступлением он залез в бочку со смолой, надеясь остаться незаметным в темноте.

Об этом сообщает полиция Киева.

Ограбление магазина в Киеве

По данным стражей порядка, бочка со смолой стояла на территории стройки. После такой маскировки мужчина подошел к магазину, повредил ногой стеклянную дверь и залез внутрь.

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В магазине он начал складывать в мешок товары. Среди них были сигареты, сок, конфеты, апельсин, грейпфрут и влажные салфетки.

Однако завершить задуманное мужчина не успел. Его заметили охранники магазина, после чего он бросился бежать.

Впоследствии патрульные задержали мужчину, когда тот бросал камни в окна местного лицея.

Отдельным испытанием для правоохранителей стала доставка задержанного в управление полиции. Сначала пришлось отмыть мужчину от смолы. На это ушло более пяти часов. Полицейские использовали 12 литров подсолнечного масла, четыре литра моющего средства и щетки для обуви.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Дальнейшую правовую оценку его действиям дадут в рамках расследования.

Фото: Полиция Киева

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