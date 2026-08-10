В Киеве двое мужчин похитили у пассажирки метро рюкзак с крупной суммой денег. Общая стоимость похищенного составляет почти 280 тыс. грн.

Об этом сообщает полиция Киева.

Похитили рюкзак на Вокзальной

Инцидент произошел на платформе станции метро Вокзальная. Злоумышленники заметили женщину, которая уснула на скамейке, ожидая поезд.

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Один из мужчин незаметно забрал ее рюкзак. Внутри находились $6 тыс., 140 канадских долларов и €160. После этого он передал рюкзак сообщнику, и оба поспешно покинули станцию.

Правоохранители установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались 40-летний киевлянин, уже имевший судимости за имущественные преступления, и его 43-летний сообщник.

Мужчинам сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. За содеянное им может грозить до восьми лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве задержан мужчина, который совершил разбойное нападение и угрожал ножом работникам автозаправочной станции в Деснянском районе. Злоумышленником оказался военнослужащий в статусе СЗЧ.

Фото: полиция Киева

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