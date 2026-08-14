У Києві 26-річний чоловік намагався пограбувати крамницю, використавши незвичний спосіб маскування. Перед злочином він заліз у бочку зі смолою, сподіваючись залишитися непомітним у темряві.

Про це повідомляє поліція Києва.

Пограбування магазина у Києві

За даними правоохоронців, бочка зі смолою стояла на території будівництва. Після такого маскування чоловік підійшов до магазину, пошкодив ногою скляні двері та заліз усередину.

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У крамниці він почав складати до мішка товари. Серед них були сигарети, сік, цукерки, апельсин, грейпфрут і вологі серветки.

Однак завершити задумане чоловік не встиг. Його помітили охоронці магазину, після чого він кинувся тікати.

Згодом патрульні затримали чоловіка, коли той кидав каміння у вікна місцевого ліцею.

Окремим випробуванням для правоохоронців стало доставлення затриманого до управління поліції. Через смолу чоловіка спочатку довелося відмити. На це знадобилося понад п’ять годин. Поліцейські використали 12 літрів олії, чотири літри мийного засобу та щітки для взуття.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Подальшу правову оцінку його діям нададуть у межах розслідування.

Фото: Поліція Києва

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