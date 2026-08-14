В Румынии возле границы с Украиной упал беспилотник. После удара о землю в лесистой местности вспыхнул пожар.

В Румынии разбился еще один дрон, вспыхнул пожар

Инцидент произошел 14 августа в районе Лункавица уезда Тулча.

По данным Министерства национальной обороны Румынии, около 12.00 военные получили сообщения о падении беспилотника.

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Румынские военные отметили, что радиолокационные системы наблюдения не зафиксировали воздушную цель. Предварительно это объясняют тем, что беспилотник двигался по очень низкой высоте.

Дрон упал в лесистой местности. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, о материальном ущербе также не сообщалось.

Для обследования района Министерство обороны Румынии направило специальную группу с привлечением вертолета.

После падения БпЛА на месте вспыхнул пожар. Для его ликвидации прибыли пятеро спасателей пожарной части Мечина и пожарный автомобиль.

Как пишет Digi 24, румынские власти заявили, что военные продолжают усиливать возможности для противодействия беспилотникам на фоне регулярных инцидентов вблизи границы с Украиной.

Напомним, что падение беспилотников и их обломков на территории Румынии фиксируют не в первый раз. Особенно часто такие случаи происходят во время российских атак на украинские регионы вблизи Дуная и румынской границы.

25 апреля 2026 года после массированной атаки РФ на Украину в Румынии обнаружили обломки беспилотников. Тогда румынские военные поднимали в воздух истребители, а обломки воздушных целей обнаружили в нескольких местах недалеко от границы.

В конце июля ситуация обострилась еще больше. В течение 24-26 июля румынские военные сбили три беспилотника, нарушивших воздушное пространство страны. В частности, 26 июля румынский F-16 уничтожил дрон в районе Сулина-Килия.

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